Тюменцам рассказали о росте цен на шоколад

Общество, 18:37 30 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Резкий рост цен на шоколад заставляет россиян пересматривать потребительские привычки. Согласно данным "Руспродсоюза", в сентябре его стоимость в рознице достигла рекордных 1,5 тыс. руб. за кг, продемонстрировав годовой прирост в 31%, пишет "Мегатюмень".

Статистика подтверждает структурные изменения на рынке кондитерских изделий. За 12 месяцев по июнь 2025 года продажи кондитерской продукции и снеков выросли на 4% в натуральном выражении и на 17% в денежном. Однако внутри категории наблюдаются разнонаправленные тенденции: продажи шоколадных конфет сократились на 3%, а шоколадных плиток и батончиков — на 8%. В то же время мармелад показал рост на 12%, пастила и зефир — на 9%.

"Данная динамика объясняется не только ценовым фактором, но и изменением потребительских предпочтений, — комментирует доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин. — Рост спроса на сладости, которые воспринимаются как более полезные, становится дополнительным драйвером рынка. Производители шоколада могут замедлить отток спроса через запуск более здоровых и бюджетных новинок".

Эксперты отмечают положительную динамику и в сегменте мучных кондитерских изделий. Печенье, вафли и пряники демонстрируют устойчивый рост, что свидетельствует о перераспределении потребительского спроса в рамках всей категории сладостей.

Специалисты прогнозируют, что текущая тенденция сохранится в среднесрочной перспективе, пока производители шоколадной продукции не адаптируются к новым рыночным условиям.

# рост цен , шоколад

