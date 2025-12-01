Тюменская студентка заняла второе место в конкуре 3D-моделирования памятников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студентка Института архитектуры и дизайна ТИУ Татьяна Чернова заняла второе место в конкуре по 3D-моделированию архитектурных памятников. Она представила на конкурс два исторических объекта: дом Г.А. Андреева по адресу Комсомольская, 19 и Николаевское мужское городское училище, сообщает Центр по внешним коммуникациям ТИУ.

Оба памятника архитектуры являются представителями наследия деревянного зодчества Тюменской области. Все модели выполнены в программе Archicad.

"Мне показался интересным этот конкурс. Подобные инициативы демонстрируют, как с помощью современных технологий можно сохранить историческую память и культурную идентичность. Создавая такие модели, мы даем памятникам вторую жизнь", – подчеркнула Татьяна Чернова.