| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

Всего два рабочих дня ждут тюменцев в последнюю неделю декабря. Потрудиться придется 29 и 30 числа, а новогодние выходные начнутся с 31-го, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Всего в декабре 22 рабочих дня при пятидневке и девять выходных.

Зимние праздники продлятся до 11 января 2026 года включительно.