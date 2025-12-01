  • 1 декабря 20251.12.2025понедельник
Всего два рабочих дня ждут тюменцев в последнюю неделю декабря

Общество, 13:36 01 декабря 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

Всего два рабочих дня ждут тюменцев в последнюю неделю декабря. Потрудиться придется 29 и 30 числа, а новогодние выходные начнутся с 31-го, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Всего в декабре 22 рабочих дня при пятидневке и девять выходных.

Зимние праздники продлятся до 11 января 2026 года включительно.

# выходные дни , Новый год

