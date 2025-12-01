Прощание с Сергеем Евгеньевичем Ярцевым состоится в тюменском крематории 2 декабря

С глубокой скорбью и сердечной болью сообщаем о безвременной кончине 29 ноября 2025 года на 64-м году жизни выдающегося врача, учёного и организатора здравоохранения, человека огромной силы духа и беззаветной преданности своему делу — Сергея Евгеньевича Ярцева.

Заслуженный врач России, Почётный работник здравоохранения Тюменской области, он был не просто высоким профессионалом, а истинным подвижником медицины, чья жизнь стала ярким примером служения людям.

Ещё школьником Сергей Евгеньевич выбрал свой путь — путь хирурга. С 1985 года, с первых дней своей работы, он поражал коллег целеустремленностью в освоении новых технологий. Его неуёмная энергия и талант первооткрывателя в полной мере проявились в 1990 году, когда он внедрил эндоскопические методы лечения желчекаменной болезни, став пионером этого направления в регионе.

Его карьера — это путь постоянного роста и ответственности: от врача-хирурга, заместителя главного врача, руководителя поликлиники № 8, директора департамента здравоохранения администрации г. Тюмени до главного врача Областной клинической больницы № 1, которую возглавил в 2013 году. 10 лет Сергей Евгеньевич руководил ведущим медицинским учреждением региона, включая период пандемии Covid-19.

Под его руководством ОКБ № 1 превратилась в современный медицинский центр федерального уровня, не уступающий ведущим клиникам страны. Были внедрены более 50 медицинских направлений, в том числе — трансплантация органов и тканей, внедрены передовые малоинвазивные и рентгенохирургические технологии.

Но главным его достижением стал не просто набор технологий, а создание сплочённого, сильного коллектива единомышленников, который не боится трудностей и продолжает развиваться. Сергей Евгеньевич был руководителем, который ценил инициативу, воспитывал в сотрудниках стремление к совершенству и сам стал для всех образцом безупречного служения долгу.

Он ушёл, оставив после себя не просто больницу, а живой, развивающийся организм, в который вложил всю свою душу, знания и невероятную силу духа.

Для всех нас, его коллег, учеников и друзей, это невосполнимая утрата. Мы выражаем самые искренние и глубокие соболезнования семье, родным и близким Сергея Евгеньевича.

Светлая память о Сергее Евгеньевиче Ярцеве — блестящем враче, мудром руководителе и Человеке с большой буквы — навсегда останется в наших сердцах.

Прощание с Сергеем Евгеньевичем состоится 2 декабря с 10 до 12 часов в зале № 1 Тюменского крематория (ул. Червишевский тракт, 511 (Крематорий).