  • 1 декабря 20251.12.2025понедельник
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер юго-западный

"Газпром межрегионгаз Север" продолжает борьбу с незаконными подключениями к газовым сетям

Общество, 13:58 01 декабря 2025

«Газпром межрегионгаз Север» | Фото: «Газпром межрегионгаз Север»

214 случаев несанкционированного технологического присоединения к сетям газораспределения выявили сотрудники группы компаний "Газпром межрегионгаз Север" с начала года. По всем фактам возбуждены административные производства, ряд граждан привлечены судом к ответственности.

"Самовольные подключения нарушают закон и ставят под угрозу безопасность жизнеобеспечения населения, поэтому по всем случаям обнаруженных нелегальных подключений мы направляем заявления в правоохранительные органы, по результатам проверок возбуждаются административные производства или уголовные дела, - прокомментировал заместитель генерального директора "Газпром межрегионгаз Север" по корпоративной защите Сергей Чащин. - По повторным фактам самовольного подключения к газопроводам и кражам газа возбуждено четыре уголовных дела. С виновных лиц взыскан ущерб за незаконное подключение на сумму более 1 миллиона 900 тысяч рублей".

По словам газовиков, работа, направленная на профилактику и пресечение фактов самовольного подключения к газовым сетям, носит систематический характер, проверки проводятся регулярно на плановой основе.

Отметим, что за незаконное подключение грозит административная ответственность и штраф до 15 тыс. рублей. В случае повторного нарушения предусмотрена уголовная ответственность.

«Газпром межрегионгаз Север» | Фото: «Газпром межрегионгаз Север»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Газпром межрегионгаз Север

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:09 01.12.2025Тюменская молодежь узнала о возможностях реализации своих проектов в регионе
13:58 01.12.2025"Газпром межрегионгаз Север" продолжает борьбу с незаконными подключениями к газовым сетям
13:47 01.12.2025Тюменцев научат стрелять из винтовки в центре "Алый парус"
13:36 01.12.2025Всего два рабочих дня ждут тюменцев в последнюю неделю декабря

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора