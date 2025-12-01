"Газпром межрегионгаз Север" продолжает борьбу с незаконными подключениями к газовым сетям

214 случаев несанкционированного технологического присоединения к сетям газораспределения выявили сотрудники группы компаний "Газпром межрегионгаз Север" с начала года. По всем фактам возбуждены административные производства, ряд граждан привлечены судом к ответственности.

"Самовольные подключения нарушают закон и ставят под угрозу безопасность жизнеобеспечения населения, поэтому по всем случаям обнаруженных нелегальных подключений мы направляем заявления в правоохранительные органы, по результатам проверок возбуждаются административные производства или уголовные дела, - прокомментировал заместитель генерального директора "Газпром межрегионгаз Север" по корпоративной защите Сергей Чащин. - По повторным фактам самовольного подключения к газопроводам и кражам газа возбуждено четыре уголовных дела. С виновных лиц взыскан ущерб за незаконное подключение на сумму более 1 миллиона 900 тысяч рублей".

По словам газовиков, работа, направленная на профилактику и пресечение фактов самовольного подключения к газовым сетям, носит систематический характер, проверки проводятся регулярно на плановой основе.

Отметим, что за незаконное подключение грозит административная ответственность и штраф до 15 тыс. рублей. В случае повторного нарушения предусмотрена уголовная ответственность.