  • 1 декабря 20251.12.2025понедельник
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер юго-западный

450 тысяч сообщений обработали специалисты Центра управления регионом

Губернатор, 13:14 01 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Созданный пять лет назад по решению президента Владимира Путина Центр управления регионом Тюменской области стал важной частью системы взаимодействия государства с людьми.

Об этом рассказал губернатор Александр Моор. Он отметил, что за эти годы ЦУР помог выстроить оперативный и понятный диалог с жителями.

Через платформу обратной связи и социальные сети специалисты Центра обработали более 450 тыс. сообщений. Каждое из них – конкретный вопрос или предложение.

"Отдельная задача – противодействие фейкам и информационным атакам. Благодаря работе команды ЦУР удаётся вовремя выявлять и пресекать их распространение", - подчеркнул глава региона.

Большое внимание уделяется обучению специалистов. Только за 2025 год проведено свыше 100 программ для администраторов госпабликов, что позволяет делать государственные ресурсы более полезными и понятными.

Напомним, в январе 2020 года Владимир Путин поручил создать в каждом субъекте такие центры. Тюменская область первой из регионов УФО выполнила эту задачу.

"Благодарю команду Центра за ответственную работу. Пять лет – только начало. Впереди новые задачи, но главный ориентир – качественная обратная связь и своевременная помощь жителям", - отметил губернатор Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , ЦУР

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:31 01.12.2025Социальные объекты построят и модернизируют в Тюменской области по решению Александра Моора
13:14 01.12.2025450 тысяч сообщений обработали специалисты Центра управления регионом
11:46 01.12.2025Александр Моор отметил сильную команду тюменского центра "Воин"
10:40 01.12.2025Александр Моор поблагодарил тюменских партийцев за сплоченность

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора