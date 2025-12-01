450 тысяч сообщений обработали специалисты Центра управления регионом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Созданный пять лет назад по решению президента Владимира Путина Центр управления регионом Тюменской области стал важной частью системы взаимодействия государства с людьми.

Об этом рассказал губернатор Александр Моор. Он отметил, что за эти годы ЦУР помог выстроить оперативный и понятный диалог с жителями.

Через платформу обратной связи и социальные сети специалисты Центра обработали более 450 тыс. сообщений. Каждое из них – конкретный вопрос или предложение.

"Отдельная задача – противодействие фейкам и информационным атакам. Благодаря работе команды ЦУР удаётся вовремя выявлять и пресекать их распространение", - подчеркнул глава региона.

Большое внимание уделяется обучению специалистов. Только за 2025 год проведено свыше 100 программ для администраторов госпабликов, что позволяет делать государственные ресурсы более полезными и понятными.

Напомним, в январе 2020 года Владимир Путин поручил создать в каждом субъекте такие центры. Тюменская область первой из регионов УФО выполнила эту задачу.

"Благодарю команду Центра за ответственную работу. Пять лет – только начало. Впереди новые задачи, но главный ориентир – качественная обратная связь и своевременная помощь жителям", - отметил губернатор Тюменской области.