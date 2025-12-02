  • 2 декабря 20252.12.2025вторник
В Тюмени дети с ОВЗ показали кулинарные успехи на финале проекта "Особая кухня"

Общество, 09:23 02 декабря 2025

детский центр "Институт уникальных детей" | Фото: детский центр "Институт уникальных детей"

Финальным аккордом социального проекта "Особая кухня" стал гастрофестиваль в Тюмени, собравший юных поваров с особенностями развития и их родителей. Мероприятие ознаменовало завершение трехмесячной программы, в рамках которой дети осваивали кулинарные навыки и учились самостоятельности.

детский центр "Институт уникальных детей" | Фото: детский центр "Институт уникальных детей"

На празднике 20 юных участников представили профессиональному шеф‑повару блюда, которые они научились готовить за время проекта. Атмосфера гастрофеста сочетала торжественность церемонии и тепло домашнего застолья. После презентации кулинарных работ бренд‑шеф ресторана Андрей Григорьев провел для ребят мастер‑класс по выпечке итальянской пиццы. Дети пробовали новые техники, получали советы от профессионала и с гордостью демонстрировали приобретенные умения.

детский центр "Институт уникальных детей" | Фото: детский центр "Институт уникальных детей"

Завершился фестиваль церемонией награждения, где каждый участник получил памятные подарки от партнеров и организаторов. Финальным штрихом стало общее чаепитие с праздничным тортом.

﻿

За три месяца работы для ребят провели 56 занятий на специально оборудованной кухне центра. Путь ребят начался с простых горячих бутербродов и отварного картофеля, а завершился приготовлением многокомпонентных блюд. Но важнее кулинарных рецептов оказались навыки, которые дети освоили параллельно. Это работа с ножом и теркой, безопасное обращение с плитой и духовым шкафом, основы сервировки стола. Многие впервые мыли посуду, накрывали на стол и поддерживали порядок на кухне.

﻿

"Было грустно расставаться, ведь проект подошел к концу. Гастрофестиваль объединил абсолютно всех участников. Все были счастливы, радовались, но и грустили, потому что теперь по субботам не будет занятий. Мы подали новую заявку на грант "Родные города" и надеемся, что в новом году нас вновь поддержат. Планируем расширить курс, набрать новых участников и вывести проект на новый уровень", - сказала автор и руководитель проекта "Особая кухня" Мария Белоус в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

Инициатива, добавила она, стала не только кулинарной школой, но и пространством для социализации: "Здесь дети нашли друзей, а родители – единомышленников. Образовалось настоящее мини‑сообщество по интересам".

Трогательные изменения в детях отмечают и родители. "Такой проект нужен, чтобы особенные детки учились социализироваться, коммуницировать между собой и в социуме, становились более самостоятельными", - поделилась мама одной из участниц Ольга Бурыхина.

детский центр "Институт уникальных детей" | Фото: детский центр "Институт уникальных детей"

Ее дочка теперь мечтает стать поваром: "Она научилась держать нож, работать со сковородкой, понимает, что нужно быть аккуратной, что плита горячая. Теперь мы вместе готовим дома, и у меня душа спокойней. Важно, что дети находились под присмотром профессионалов – в центре их научили правильно и безопасно работать на кухне".

По словам организаторов, "Особая кухня" – это пространство, где каждый ребенок почувствовал свою значимость, обрел уверенность и сделал шаг к самостоятельной жизни. Проект доказал, что через кулинарию можно эффективно развивать бытовые навыки, повышать самооценку и формировать дружеские связи.

Добавим, инициатива реализована детским центром "Институт уникальных детей" при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". Ключевую роль в проведении финала сыграл один из тюменских ресторанов, организовавший праздник на благотворительной основе.

детский центр "Институт уникальных детей" | Фото: детский центр "Институт уникальных детей"

Инна Кондрашкина

# гранты , дети с ОВЗ

