Супруги Рыжковы из Заводоуковского округа отметили бриллиантовую свадьбу

| Фото: пресс-служба администрации Заводоуковского округа | Фото: пресс-служба администрации Заводоуковского округа

Супруги Рыжковы из Заводоуковского округа отметили бриллиантовую свадьбу. В заводоуковском ЗАГСе для них провели торжественную церемонию регистрации брака, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Супругам вручили юбилейную медаль, памятные адреса от губернатора Тюменской области Александра Моора и главы муниципалитета Светланы Касеновой.

Георгий и Нина Рыжковы познакомились в 1963 году, через два года дружбы поженились. Вырастили двоих детей, сегодня свою любовь дарят четверым внукам и шести правнукам.

В Заводоуковском округе они стали третьей парой в этом году, отметившей 60-летие супружеской жизни.

По поручению губернатора Александра Моора с 2022 года в Тюменской области супружеские пары, которые отмечают юбилеи совместной жизни, получают единовременные выплаты.