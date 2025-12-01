  • 1 декабря 20251.12.2025понедельник
Супруги Рыжковы из Заводоуковского округа отметили бриллиантовую свадьбу

Общество, 18:05 01 декабря 2025

пресс-служба администрации Заводоуковского округа | Фото: пресс-служба администрации Заводоуковского округа

Супруги Рыжковы из Заводоуковского округа отметили бриллиантовую свадьбу. В заводоуковском ЗАГСе для них провели торжественную церемонию регистрации брака, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Супругам вручили юбилейную медаль, памятные адреса от губернатора Тюменской области Александра Моора и главы муниципалитета Светланы Касеновой.

Георгий и Нина Рыжковы познакомились в 1963 году, через два года дружбы поженились. Вырастили двоих детей, сегодня свою любовь дарят четверым внукам и шести правнукам.

В Заводоуковском округе они стали третьей парой в этом году, отметившей 60-летие супружеской жизни.

По поручению губернатора Александра Моора с 2022 года в Тюменской области супружеские пары, которые отмечают юбилеи совместной жизни, получают единовременные выплаты.

