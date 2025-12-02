  • 2 декабря 20252.12.2025вторник
Школьники из Сургутского района завоевали награды конкурса "Марш Победителей" в Москве

Общество, 10:29 02 декабря 2025

фото из социальных сетей главы Сургутского района

Школьники достойно представили Югру на конкурсе "Марш Победителей" в Москве. Старшая группа патриотического объединения "Святогор" имени Дорожкина М.В." из Белоярской СОШ №3 стала лучшей в номинации "Знаменная группа". О достижениях школьников рассказал в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"В средней возрастной категории кадеты завоевали две бронзовые награды. Клуб "Святогор" имени Дорожкина М.В." отличился в показательных выступлениях с оружием, а "Братство" имени Героя РФ Ботяна А.Н." из Белоярской СОШ №1 – в строевой подготовке", сообщил Андрей Трубецкой.

В рамках поездки участники посетили Пресс-бюро Службы внешней разведки и встретились с его руководителем Сергеем Гуськовым. По традиции кадеты побывали на Троекуровском кладбище у могилы советского разведчика Алексея Ботяна, где несли почетный караул.

"Сотрудничество кадетов с СВР и семьей героя имеет давнюю историю. В 2019 году клуб "Братство" получил имя Алексея Ботяна, а в феврале этого года в школе открыли первый в стране музей его памяти. За многолетнюю воспитательно-патриотическую работу и популяризацию истории отечественной внешней разведки руководитель Белоярской школы №1 Татьяна Соколова получила благодарность от директора СВР Сергея Нарышкина", – подчеркнул Андрей Трубецкой.

Педагог Дмитрий Захаров является классным руководителем двух кадетских классов в Белоярской СОШ №3 и руководит военно-патриотическим центром "Наследие" Сургутского района. В 2025 году он занял второе место в конкурсе "Педагог года Югры" в номинации "Лучший преподаватель-организатор Основ безопасности и защиты Родины". Его имя включено в федеральный кадровый резерв для проектов патриотического воспитания.

