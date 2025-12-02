Доля отказов по заявкам тюменцев на потребительские кредиты достигла 75,7 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 75,7 % достигла доля отказов по заявкам тюменцев на потребительские кредиты в Тюменской области за октябрь. При этом в том же месяце 2024 г ода она составляла 67 %.

"Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты остается на довольно высоком уровне из-за сокращения банками аппетита к риску. Банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", - рассказал представитель Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

Отметим, в России доля отказов по потребкредитам за октябрь составила 76 %.

Оксана Корнеенкова