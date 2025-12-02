Автобусы большей вместимости появились на 13 городских маршрутах в Тюмени

На 13 городских маршрутах с сентября по ноябрь 2025 года заменили небольшие маршрутки автобусами большого и среднего классов вместительности. Новые транспортные средства вышли на линию с высоким пассажиропотоком на востребованных направлениях, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Так, 13 автобусов среднего класса начали курсировать по маршруту № 21, два – по маршруту № 29, 11 – на 76 маршруте, 13 – на 77-м. Четыре автобуса среднего класса вместимости появились на маршруте №84, шесть – на №65, один – на № 80д.

По два автобуса большого класса вместимости ездят на маршрутах № 6 и №64, пять - № 45, семь - № 73. Один автобус большого класса и три – среднего добавили на маршрут № 79. Полностью переведён на обслуживание пассажиров автобусами большого класса маршрут № 51.

Работа по сокращению доли автобусов малого класса и закреплению автобусов большей вместимости будет продолжена.