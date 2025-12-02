  • 2 декабря 20252.12.2025вторник
  • В Тюмени 0..-2 С 2 м/с ветер юго-западный

Автобусы большей вместимости появились на 13 городских маршрутах в Тюмени

Общество, 19:16 02 декабря 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

На 13 городских маршрутах с сентября по ноябрь 2025 года заменили небольшие маршрутки автобусами большого и среднего классов вместительности. Новые транспортные средства вышли на линию с высоким пассажиропотоком на востребованных направлениях, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Так, 13 автобусов среднего класса начали курсировать по маршруту № 21, два – по маршруту № 29, 11 – на 76 маршруте, 13 – на 77-м. Четыре автобуса среднего класса вместимости появились на маршруте №84, шесть – на №65, один – на № 80д.

По два автобуса большого класса вместимости ездят на маршрутах № 6 и №64, пять - № 45, семь - № 73. Один автобус большого класса и три – среднего добавили на маршрут № 79. Полностью переведён на обслуживание пассажиров автобусами большого класса маршрут № 51.

Работа по сокращению доли автобусов малого класса и закреплению автобусов большей вместимости будет продолжена.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# автобусы , общественный транспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:12 02.12.2025Тюменские студенты представят оперу-балет "Дитя и волшебство" Мориса Равеля
19:39 02.12.2025Спортивную площадку для выполнения нормативов ГТО открыли в Бердюжском округе
19:16 02.12.2025Автобусы большей вместимости появились на 13 городских маршрутах в Тюмени
19:05 02.12.2025Тюменские школьники будут учиться дистанционно до 14 декабря

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора