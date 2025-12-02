  • 2 декабря 20252.12.2025вторник
  • В Тюмени 0..-2 С 2 м/с ветер юго-западный

Тюменские школьники будут учиться дистанционно до 14 декабря

Общество, 19:05 02 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские школьники перешли на дистанционный формат обучения, который продлится до 14 декабря. Соответствующее решение приняли на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Учебный и тренировочный процесс на базе учреждений дополнительного образования отрасли спорта и молодежной политики также приостанавливается. Горожанам напоминают, что при появлении первых симптомов заболевания обязательно необходимо обратиться за квалифицированной помощью к врачу.

# дистанционное обучение , школьники

