Тюменские школьники будут учиться дистанционно до 14 декабря

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские школьники перешли на дистанционный формат обучения, который продлится до 14 декабря. Соответствующее решение приняли на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Учебный и тренировочный процесс на базе учреждений дополнительного образования отрасли спорта и молодежной политики также приостанавливается. Горожанам напоминают, что при появлении первых симптомов заболевания обязательно необходимо обратиться за квалифицированной помощью к врачу.