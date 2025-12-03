Карантин по бешенству животных ввели в селе Беркут Ялуторовского округа
Карантин по бешенству животных ввели в селе Беркут Ялуторовского округа. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.
В неблагополучной по данному заболеванию территории со 2 декабря запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных и вывоз восприимчивых животных. Также нельзя заниматься отловом диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки, сообщает информационный центр правительства области.