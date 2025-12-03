  • 3 декабря 20253.12.2025среда
В Тюменской области проживает 98 тысяч людей с особенностями здоровья

Общество, 12:52 03 декабря 2025

тг-канал Александра Моора | Фото: тг-канал Александра Моора

98 тысяч людей с особенностями здоровья проживает в Тюменской области. Есть среди них те, кто является примером преодоления себя и обстоятельств.

Об этом в своих соцсетях написал глава региона Александр Моор в Международный день инвалидов, который отмечается 3 декабря.

Александр Бортников – участник тюменского проекта "Боевой кадровый резерв". На спецоперации он получил серьёзное ранение, из-за чего теперь передвигается на коляске. "Но его энергии можно только позавидовать! Сейчас он в рамках проекта проходит стажировку в спортивной школе Тобольска. А ещё активно занимается спортом! Участвовал в Кубке полпреда президента РФ в УФО для защитников Отечества, где завоевал две награды – серебряную медаль в армрестлинге и бронзовую – в пара-боксе", - добавил губернатор.

У Андрея Щербинина вторая группа инвалидности. Несмотря на трудности со здоровьем, тюменец находит силы и время помогать другим людям. Он – кандидат юридических наук, оказывает правовую помощь участникам СВО, принимает в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия", в Центре обеспечения мер социальной поддержки и в региональном филиале фонда "Защитники Отечества". Андрей Щербинин - автор уникального издания "Навигатора для участников СВО", в котором собраны самые важные меры поддержки военнослужащих и их семей.

Ольга Коржавина получила инвалидность третьей группы из-за тяжёлой болезни. Появилась необходимость работать по свободному графику. Женщина решила открыть своё дело и стать самозанятой. Помог департамент соцразвития Тюменской области. Благодаря соцконтракту в рамках нацпроекта "Семья" смогла организовать домашний офис, где оказывает бухгалтерские услуги. Причём тюменка консультирует не только жителей нашего региона, но и соседних областей.

"Всем героям сегодняшнего праздника желаю в первую очередь крепкого здоровья и благополучия", - отметил в своем поздравлении Александр Моор.

# Александр Моор , Международный день инвалидов

