Тюменским школьникам расскажут о героях СВО, об их жизни в мирное время

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акцию, приуроченную ко Дню героев Отечества, который отмечается в России ежегодно 9 декабря, проведет российское общество "Знание".

Мероприятия пройдут до 14 декабря в 89 регионах России, сообщает пресс-служба общества "Знание" по УФО. "Для выступлений просветительская организация подготовила мастер-лекцию, в основу которой лег новый выпуск новелл Знание.Герои. Он включает 15 историй героев СВО. В них рассказывается не только о героических поступках на фронте, но и об их жизни в мирное время – о силе духа, стойкости, человечности и вкладе в развитие общества после возвращения", - отмечено в сообщении.

В новый выпуск вошли истории участников президентской программы "Время героев", подопечных фонда "Защитники Отечества" – Героев РФ Владислава Головина, Артура Орлова, Романа Кулакова, Андрея Митяшина, Ивана Болдырева, Александра Шептухина, Залибека Умаева, Максима Шоломова, Николая Соколова, Эдуарда Казымова, Владимира Сайбель и орденоносцев Виталия Дроздова, Дениса Погодина, а также героя СВО Павла Фадеичева.

Особое место в сборнике занимает подвиг первой женщины, которая получила звание Героя Российской Федерации с начала спецоперации, Людмилы Болилая.

"Герои России, участники специальной военной операции — это живой пример подлинного служения Отечеству, пример стойкости, мужества, силы духа. Их судьбы учат нас тому, что любовь к Родине измеряется не словами, а поступками. Мы хотим, чтобы ребята, читая эти новеллы, почувствовали связь поколений, осознали настоящую цену мира и ответственность за свою страну. Я убежден, что эти истории станут для них источником вдохновения, зажгут желание внести собственный вклад в развитие России", – сказал генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.

Проект графических новелл о героях спецоперации был инициирован в 2022 году российским обществом "Знание" и университетом "Синергия". Первые истории героев СВО создавались студентами факультета анимации, автором нового выпуска стал лектор российского общества "Знание", писатель, сценарист, продюсер и общественный деятель Олег Рой.