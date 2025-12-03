Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области – в лидерах по работе на Цифровой платформе МСП.РФ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области вошел в число лидеров по работе на Цифровой платформе МСП.РФ по итогам 2025 года, сообщает информационный центр правительства региона.

Корпорация МСП высоко оценила работу Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области и всей команды. По итогам 2025 года регион вошел в число лидеров по работе на сервисе "Подбор и получение микрофинансирования" Цифровой платформы МСП.РФ.

В официальном письме на имя губернатора Тюменской области Александра Моора генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич особо отметил результативную работу по повышению доступности микрофинансовой поддержки для предпринимателей региона.

“Тюменская область принимает активное участие в инициативах Корпорации по цифровизации микрофинансовой поддержки и в 2025 году вошла в число лидеров по работе на Сервисе", - отмечается в письме.

Информацию о доступных программах финансовой поддержки бизнеса в Тюменской области можно получить в Фонде финансирования предпринимательства Тюменской области. Телефон: +7 (3452) 59-50-45, email: fmfto@obl72.ru. Сайт: fmf72.ru. Чат-бот: https://t.me/business72_bot.