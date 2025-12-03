Жительница Тюменской области поверила, что выиграла кольцо, и попалась на уловку мошенников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительница Тобольска, поверив, что выиграла золотое кольцо, попалась на уловку мошенников в социальной сети, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Тюменской области.

49-летняя женщина обратилась в полицию. Правоохранителям рассказала, что в ходе переписки с ювелирным магазином в одной из социальных сетей ей сообщили, что она выиграла золотое кольцо. Для его получения гражданку попросили отправить номер СНИЛС, коды из смс-сообщений и конфиденциальную информацию. Заявительница направила необходимые сведения неизвестным.

После этого злоумышленник получил доступ к личному кабинету в приложении банка и перевел около восьми тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают причастных к совершению преступления.

Сотрудники полиции призывают граждан не терять бдительность. Все упоминания о том, что ваш номер является "счастливым" и оказался в списке участников лотереи, являются, как правило, лишь уловкой для привлечения вашего внимания.

Любая просьба перевести денежные средства для получения выигрыша, передать сведения, касающиеся банковских карт и иных личных данных, должна насторожить.

“Помните, что выигрыш в лотерею влечет за собой налоговые обязательства, но порядок уплаты налогов регламентирован действующим законодательством и не осуществляется посредством перевода денежных средств на электронные счета граждан и организаций, "электронные кошельки" и номера телефонов”, – добавили в ведомстве.