В домах по улице Широтной в Тюмени временно отключат отопление
46 многоквартирных домов и два других объекта по ул. Широтной в районе сквера Воздушно-десантных войск попадут под отключение из-за аварийных работ, сообщает администрация Тюмени.
3 декабря в ходе планового обхода подземной тепловой сети обнаружили признаки технологического дефекта трубопровода, ведущего к подтоплению канала тепловой сети.
4 декабря с 9 часов АО "УСТЭК" проведет работы по поиску и устранению возможного повреждения тепловой сети.
"В период проведения работ будет полностью ограничена подача тепловой энергии потребителям", – сообщили в администрации города.
Планируемое время окончания работ – 8 часов 5 декабря.