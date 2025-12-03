В домах по улице Широтной в Тюмени временно отключат отопление

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

46 многоквартирных домов и два других объекта по ул. Широтной в районе сквера Воздушно-десантных войск попадут под отключение из-за аварийных работ, сообщает администрация Тюмени.

3 декабря в ходе планового обхода подземной тепловой сети обнаружили признаки технологического дефекта трубопровода, ведущего к подтоплению канала тепловой сети.

4 декабря с 9 часов АО "УСТЭК" проведет работы по поиску и устранению возможного повреждения тепловой сети.

"В период проведения работ будет полностью ограничена подача тепловой энергии потребителям", – сообщили в администрации города.

Планируемое время окончания работ – 8 часов 5 декабря.