38-летнего жителя Тюмени обвиняют в покушении на убийство
Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 38-летнего жителя города Тюмени. Он обвиняется в покушении на убийство, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.
По версии следствия, 1 декабря компания из трех мужчин и женщины распивала спиртные напитки в квартире жилого дома по ул. Ямской в Тюмени. Между двумя мужчинами возник конфликт на фоне ревности. Женщина, будучи сожительницей одного из присутствующих, села к обвиняемому на колени. Конфликт перерос в драку, которая переместилась на балкон. Фигурант уголовного дела вытолкнул 56-летнего мужчину с балкона 7 этажа. Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение с множественными телесными травмами.