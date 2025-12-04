  • 4 декабря 20254.12.2025четверг
38-летнего жителя Тюмени обвиняют в покушении на убийство

Происшествия, 10:07 04 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 38-летнего жителя города Тюмени. Он обвиняется в покушении на убийство, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 1 декабря компания из трех мужчин и женщины распивала спиртные напитки в квартире жилого дома по ул. Ямской в Тюмени. Между двумя мужчинами возник конфликт на фоне ревности. Женщина, будучи сожительницей одного из присутствующих, села к обвиняемому на колени. Конфликт перерос в драку, которая переместилась на балкон. Фигурант уголовного дела вытолкнул 56-летнего мужчину с балкона 7 этажа. Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение с множественными телесными травмами.

# уголовное дело

