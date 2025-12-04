В Тюмени супервайзер крупной компании растратил полтора миллиона рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

35-летнего мужчину, подозреваемого в присвоении и растрате инструментов и денежных средств на общую сумму около 1,5 млн рублей, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Установлено, что с марта 2024 по апрель этого года житель областного центра занимал должность супервайзера в крупной компании, специализирующейся на продаже строительных материалов. На протяжении этого времени мужчина умышленно присваивал вверенное ему имущество для реализации.

Имея свободный доступ в магазины организации, работник похитил в общей сложности различные инструменты на 700 тыс. рублей и сбыл их на территории региональной столицы. Мужчина также периодически проводил инкассацию и присваивал часть выручки сети торговых точек.

О преступлении полицейским стало известно после заявления представителя фирмы о выявленной недостаче товара и денег. Злоумышленник был изобличён. Он не стал отрицать своей причастности к содеянному и уже возместил большую часть причинённого ущерба.

Возбуждено уголовное дело.