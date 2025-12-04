  • 4 декабря 20254.12.2025четверг
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер юго-западный

В Тюмени супервайзер крупной компании растратил полтора миллиона рублей

Происшествия, 10:29 04 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

35-летнего мужчину, подозреваемого в присвоении и растрате инструментов и денежных средств на общую сумму около 1,5 млн рублей, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Установлено, что с марта 2024 по апрель этого года житель областного центра занимал должность супервайзера в крупной компании, специализирующейся на продаже строительных материалов. На протяжении этого времени мужчина умышленно присваивал вверенное ему имущество для реализации.

Имея свободный доступ в магазины организации, работник похитил в общей сложности различные инструменты на 700 тыс. рублей и сбыл их на территории региональной столицы. Мужчина также периодически проводил инкассацию и присваивал часть выручки сети торговых точек.

О преступлении полицейским стало известно после заявления представителя фирмы о выявленной недостаче товара и денег. Злоумышленник был изобличён. Он не стал отрицать своей причастности к содеянному и уже возместил большую часть причинённого ущерба.

Возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:13 04.12.2025В Тюмени задержали жительницу Нового Уренгоя, подозреваемую в распространении наркотиков
10:29 04.12.2025В Тюмени супервайзер крупной компании растратил полтора миллиона рублей
10:07 04.12.202538-летнего жителя Тюмени обвиняют в покушении на убийство
17:58 03.12.2025Жительница Тюменской области поверила, что выиграла кольцо, и попалась на уловку мошенников

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора