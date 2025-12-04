  • 4 декабря 20254.12.2025четверг
Тюменские ученые выяснили, что сибирские леса активно поглощают метан зимой

Общество, 17:07 04 декабря 2025

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Первый цикл непрерывных измерений парниковых газов завершен на карбоновом полигоне "Кучак" ТюмГУ. Исследователи лаборатории экологической физиологии растений и экспериментальной фитоэкологии Института экологической и сельскохозяйственной биологии в течение всего полевого сезона скрупулезно фиксировали потоки углекислого газа, метана и закиси азота.

Используя высокоточное оборудование, ученые не просто сделали "моментальный снимок" ситуации, а зафиксировали живую динамику природы — суточное и сезонное "дыхание" леса. Как сообщает управление стратегических коммуникаций вуза, главное открытие — "метановый щит лесов".

"Наши данные показали, что незаболоченные леса в районе Кучака являются постоянным стоком метана, с пиком поглощения в конце лета, — комментирует зав. лабораторией Лариса Иванова. — Но самое удивительное, что этот процесс не останавливается и зимой. Лесная почва продолжает очищать атмосферу от мощного парникового газа даже под снегом".

Это исследование добавляет новый аргумент в копилку доказательств роли сибирских лесов в регулировании климата, подчеркивая их функцию глобального "фильтра" для метана. Точные данные крайне важны для построения достоверных климатических моделей.

Работа логично продолжает предыдущие исследования команды, где оценивали влияние растительного покрова на потоки парниковых газов под пологом леса. Результаты исследования были опубликованы в журнале "Экология". Сейчас ученые готовятся к зимним измерениям, чтобы замкнуть годовой цикл наблюдений и получить целостную картину работы экосистемы как буфера против изменения климата.

В дальнейших планах исследователей — определить, как именно многоярусный лесной полог влияет на парниковые газы. Одна из главных проблем заключается в роли деревьев. По некоторым данным, они могут не только выделять, но и поглощать метан. Проверка этой гипотезы — следующая цель.

Проект выполняется при поддержке Министерства науки и высшего образования России по программе "Карбоновые полигоны" и проекта госзадания "Эколого-физиологические механизмы ответа растений на климатогенные, техногенные и биогенные угрозы".

# карбоновый полигон , ТюмГУ , экология

