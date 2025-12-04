В Ленинском округе Тюмени появились новые благоустроенные территории

| Фото: Ленинский административный округ | Фото: Ленинский административный округ

Новые благоустроенные территории появились в Ленинском округе Тюмени. Акт приемки подписали председатель палаты органов ТОС города Альбина Селезнева и руководитель управы Ленинского округа Илья Махарашвили, сообщает городская администрация.

Благоустройство завершилось во дворах домов по ул. Севастопольской, 15, 17, ул. Энергетиков, 50, 52, ул. Парфенова, 18, 20, 22, и ул. Игримской, 18, 20, 22, 24. Все работы выполнены по проектам, согласованным с жителями. Перечень выполненных работ во дворах определен высокими стандартами типового паспорта благоустройства.

Напомним, что общественники участвуют во всех этапах благоустройства, начиная от обсуждения проектов и заканчивая приёмкой. Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии администрации города и палаты представителей органов ТОС действует с 2024 года.