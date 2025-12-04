  • 4 декабря 20254.12.2025четверг
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер юго-западный

В Ленинском округе Тюмени появились новые благоустроенные территории 

Общество, 15:04 04 декабря 2025

Ленинский административный округ | Фото: Ленинский административный округ

Новые благоустроенные территории появились в Ленинском округе Тюмени. Акт приемки подписали председатель палаты органов ТОС города Альбина Селезнева и руководитель управы Ленинского округа Илья Махарашвили, сообщает городская администрация.

Благоустройство завершилось во дворах домов по ул. Севастопольской, 15, 17, ул. Энергетиков, 50, 52, ул. Парфенова, 18, 20, 22, и ул. Игримской, 18, 20, 22, 24. Все работы выполнены по проектам, согласованным с жителями. Перечень выполненных работ во дворах определен высокими стандартами типового паспорта благоустройства.

Напомним, что общественники участвуют во всех этапах благоустройства, начиная от обсуждения проектов и заканчивая приёмкой. Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии администрации города и палаты представителей органов ТОС действует с 2024 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благоустройство , Ленинский округ , общественники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:52 04.12.2025Выбираем приложение канбан
15:49 04.12.2025Участник "Боевого кадрового резерва" изучает особенности муниципальной службы в Ишиме
15:38 04.12.2025Тюменский производитель мужской одежды при господдержке оцифровал бизнес-процессы
15:15 04.12.2025Тюменское издательство победило в конкурсе "Книга года: Сибирь — Евразия — 2025"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора