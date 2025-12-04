Новую остановку обустроили на перекрестке улиц Обдорская и Уездная в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Новую остановку обустроили в Тюмени на пересечении ул. Уездной с ул. Обдорской в направлении Московского тракта. Ей присвоили наименование "ЖК Мидгард на Уездной", сообщили в городской администрации.

Работу провели в соответствии с приказом департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города от 31 октября 2022 года: "Об утверждении Порядка присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города Тюмени".