Баня и горячее молоко при ОРВИ: советы тюменского врача

Общество, 14:28 07 декабря 2025

Тюменский врач‑педиатр Константин Морозов разъяснил, насколько эффективны народные средства в борьбе с ОРВИ.

По его словам, баня — действенный способ укрепления организма, но только не в разгар болезни. В период острой инфекции иммунная система уже мобилизована для борьбы с патогенами. Дополнительная стимуляция, в том числе температурная может ухудшить самочувствие. Доктор рекомендует посещать баню после выздоровления — это поможет снизить риск повторных заболеваний.

Горячее молоко с мёдом, по мнению врача, полезно наравне с другими витаминными тёплыми напитками. Мёд оказывает лёгкое обволакивающее действие, смягчая першение в горле. Любое обильное тёплое питьё, по словам специалиста, приносит пользу.

Среди рекомендованных продуктов с высоким содержанием витаминов он выделил малину, лимон, имбирь, чёрную смородину. Также доктор отмечает полезные свойства чеснока как природного антисептика благодаря содержанию фитонцидов и витаминов, пишет "МегаТюмень".

