  • 5 декабря 20255.12.2025пятница
  • В Тюмени -1..-3 С 1 м/с ветер юго-восточный

В Тюменской области федеральные трассы обрабатывают от наледи

Общество, 18:39 05 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Превентивная обработка во избежание гололеда проводится на федеральных трассах в Тюменской области. Дорожная техника находится на дежурстве круглосуточно, сообщает информационный центр областного правительства.

Водителей предупреждают: в морозные дни вероятность аварий повышается. 7 декабря в регионе прогнозируют резкое понижение температуры до минус 12 градусов, местами до минус 22. В ночь на 8 декабря мороз усилится до минус 27 градусов. 9 декабря станет самым морозным днем: ночью ожидается от минус 27 до минус 32 градусов, Уватском районе - до минус 39. Ослабление морозов наступит только с 10 декабря.

Тюменцев просят соблюдать дистанцию на дорогах и скоростной режим, не препятствовать работе дорожной техники. Справки по тел. 8-800-200-63-06.

