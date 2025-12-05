В Тюменской области федеральные трассы обрабатывают от наледи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Превентивная обработка во избежание гололеда проводится на федеральных трассах в Тюменской области. Дорожная техника находится на дежурстве круглосуточно, сообщает информационный центр областного правительства.

Водителей предупреждают: в морозные дни вероятность аварий повышается. 7 декабря в регионе прогнозируют резкое понижение температуры до минус 12 градусов, местами до минус 22. В ночь на 8 декабря мороз усилится до минус 27 градусов. 9 декабря станет самым морозным днем: ночью ожидается от минус 27 до минус 32 градусов, Уватском районе - до минус 39. Ослабление морозов наступит только с 10 декабря.

Тюменцев просят соблюдать дистанцию на дорогах и скоростной режим, не препятствовать работе дорожной техники. Справки по тел. 8-800-200-63-06.