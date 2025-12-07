Слесарь из Нижней Тавды претендует на победу во всероссийском конкурсе

Слесарь из Нижней Тавды, 19-летний Иван Соколов участвует в III Всероссийском конкурсе "Лучший дом. Лучший двор". Он претендует на победу в номинации "Молодые руки района", сообщает инфоцентр регионального правительства.

Иван живет в Нижней Тавде и работает в управляющей компании. Впереди у него много планов. Молодой человек намерен продолжать развиваться в своей профессии, изучая новые технологии и методы работы, чтобы обеспечивать еще более высокий уровень сервиса для жителей.

"Иван хорошо работает, проявляет инициативу. Его ответственное отношение к задаче находит положительный отклик от жителей. Качество его работы на высоте", - делятся коллеги молодого слесаря.

Проголосовать за Ивана можно на сайте конкурса по ссылке до 15 декабря. Победителей наградят в январе 2026 года в Москве.

III Всероссийский конкурс "Лучший дом. Лучший двор" стартовал 1 октября. От Тюменской области на голосование также представлен многоквартирник в Тюмени. Он борется за звание самого энергоэффективного дома России.

Конкурс организуется политическая партия "Единая Россия" в рамках федерального проекта "Школа ЖКХ" в партнерстве с Минстроем России, ВАРМСУ и Фондом развития территорий.