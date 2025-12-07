Тюменская область заняла третье место в УФО по заявкам на изобретения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Третье место в Уральском федеральном округе по количеству заявок на изобретения заняла Тюменская область. Результаты комплексного аналитического исследования состояния сферы интеллектуальной собственности в России за 2024 год представила Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

От тюменских инноваторов поступило 143 заявки на изобретения, практически в равных долях – от крупного бизнеса, физических лиц и вузов, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Чаще всего патентуемые разработки касались сфер медицины, гражданского строительства, технологий измерений и создания специальных машин. Наибольшее число заявок на патенты за три года прислал Тюменский медуниверситет – 72", – отметили в Роспатенте.

Также наблюдается рост заключаемых договоров на использование патентов. В 2024 году их количество достигло 153, чаще всего их владельцы работали в сфере образования.