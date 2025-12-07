  • 7 декабря 20257.12.2025воскресенье
  • В Тюмени -12..-14 С 4 м/с ветер северо-восточный

Тюменская область заняла третье место в УФО по заявкам на изобретения

Общество, 15:21 07 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Третье место в Уральском федеральном округе по количеству заявок на изобретения заняла Тюменская область. Результаты комплексного аналитического исследования состояния сферы интеллектуальной собственности в России за 2024 год представила Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

От тюменских инноваторов поступило 143 заявки на изобретения, практически в равных долях – от крупного бизнеса, физических лиц и вузов, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Чаще всего патентуемые разработки касались сфер медицины, гражданского строительства, технологий измерений и создания специальных машин. Наибольшее число заявок на патенты за три года прислал Тюменский медуниверситет – 72", – отметили в Роспатенте.

Также наблюдается рост заключаемых договоров на использование патентов. В 2024 году их количество достигло 153, чаще всего их владельцы работали в сфере образования.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# изобретения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:41 07.12.2025Тюменцы могут сообщить о брошенных на улицах и во дворах автомобилях
16:19 07.12.2025На “Добром фесте” тюменцев познакомили с деятельностью волонтеров региона
15:39 07.12.2025Встречу с людьми с особенностями здоровья организовали в тюменской библиотеке
15:21 07.12.2025Тюменская область заняла третье место в УФО по заявкам на изобретения

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора