Плетение масксетей организуют в социальных гостиных в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Плетение маскировочных сетей для дальнейшей отправки их в зону проведения специальной военной операции организуют в социальных гостиных в Тюмени.

Как сообщили в администрации города, в детско-юношеском центре "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 140а) 8 и 10 декабря с 14 до 20 часов присоединиться к работе волонтеров смогут все желающие.

Также плетение маскировочных сетей продолжится с 8 по 12 декабря в детско-юношеском центре "Авангард" имени Героя России Ж.Н. Раизова (ул. Энергетиков, 45а). Желающих приглашают с 9 часов.

Помимо этого в социальных гостиных организуют мероприятия для семей участников СВО. К примеру, на ул. Текстильная, 21в 14 декабря в 18 часов состоится спектакль театральной студии "Кумир" - "Хрустальный башмачок". Возрастное ограничение: 0+