Тюменские инициативы вошли в топ лучших волонтерских проектов

Общество, 14:31 08 декабря 2025

Сборник лучших волонтерских проектов вышел ко Дню добровольца. В числе отмеченных — несколько инициатив, реализованных тюменскими добровольцами.

Пособие создали волонтеры "Газпром нефти" как практический инструмент для тех, кто хочет улучшать жизнь вокруг. В методическом пособии собраны описания рабочих практик, рекомендации по адаптации проектов под региональные условия, а также перечень трудностей, с которыми можно столкнуться. Отметим, что волонтерское движение компании развивается с 2008 года по программе социальных инвестиций "Родные города".

"Наши сотрудники, как правило, управляют своими волонтерскими проектами очень качественно и эффективно, применяя опыт ежедневной работы в компании. В результате их подходы становятся лучшими практиками в масштабах волонтерского движения всей страны", — сказал Александр Дюков, председатель правления компании "Газпром нефть".

В издание включили и разработки тюменских добровольцев — в частности, проекты по сохранению деревянного зодчества, поддержке пожилых жителей и помощи бездомным животным. Сборник опубликован на сайте программы "Родные города".

"Наши волонтеры знают, какие усилия стоят за каждым результатом, и готовы делиться этим опытом. Сборник дает понятные инструменты тем, кто хочет начать свой путь в добровольчестве и менять жизнь вокруг к лучшему, опираясь на лучшие практики и проверенные подходы", — отметила Ярина Сугакова, директор программы "Родные города".

Сейчас в волонтерском движении компании задействован каждый шестой сотрудник — более 13,5 тыс. человек. География включает 51 регион страны, а также Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. В 2025 году волонтерам удалось реализовать около тысячи инициатив в разных направлениях.

