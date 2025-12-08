Бизнес-идею участника "Боевого кадрового резерва Тюменской области" поддержал наставник

| Фото: проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" | Фото: проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области"

Бизнес-идею ветерана боевых действий, участника "Боевого кадрового резерва Тюменской области” Даниила Бачеева поддержал наставник, предприниматель Александр Касьянов.

Для проверки гипотезы и проработки идеи в "полевых условиях" Александр Касьянов выделил начальное финансирование на первый этап. Это позволит Даниилу провести необходимые исследования и запустить пилотную версию проекта. Дополнительно для развития необходимых навыков наставник организовал для Даниила обучение в сфере искусственного интеллекта.

"Наша задача – создать условия, в которых можно проверить идею на практике. Финансовая и образовательная поддержка на старте - один из инструментов такой проверки. Это инвестиция не столько в бизнес-план, сколько в человека, его решимость и готовность работать. Для Даниила сейчас начинается важный этап тестирования своей задумки и получения новых знаний", – сказал предприниматель, наставник проекта Александр Касьянов.

Данный пример показывает, как в рамках проекта теория переходит в практику: от обсуждения идеи к этапу ее апробации при поддержке опытного наставника.

Проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" помогает ветеранам в профессиональной адаптации и развитии, включая карьерный рост и предпринимательские инициативы. Наставничество – одна из основ проекта.