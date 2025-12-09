В Тобольском округе ветерану войны подарили к 100-летию квартиру

Ключи от новой благоустроенной квартиры в с. Бизино вручили участнику Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Тобольского района, Заслуженному учителю Николаю Лепехину к его 100-летнему юбилею.

"Поздравление прошло в кругу семьи фронтовика. Такие моменты - бесценны. Это живая история, связь поколений и настоящая гордость для всей нашей тобольской земли", - рассказали в администрации Тобольского округа.

Николая Лепехина призвали на фронт 1943 году и направили в Ленинградское зенитно-артиллерийское училище. После отобрали в команду Омского прожекторного училища. Здесь Николай Михайлович прошел курсы в составе танкового батальона и до Победы занимался подготовкой молодых танкистов.

В 1945 году Лепёхин вызвался продолжить службу Родине в Германии, где в составе оккупационных войск охранял рубежи СССР. Вернувшись домой, окончил Тобольский учительский институт и 35 лет обучал математике сельских школьников.

В год 80-летия победы решением районной думы Николаю Лепёхину присвоено звание "Почётный гражданин Тобольского района".