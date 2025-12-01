Ишим и Абатский округ выполнили план по осеннему призыву
150 молодых жителей Ишима, Ишимского и Абатского муниципальных округов призваны на срочную службу осенью 2025 года. План выполнен, уточнил военный комиссар Владимир Лютов.
"Впервые для оповещения применялись электронные повестки, эта система показала свою работоспособность", - отметил военком.
Владимир Лютов напомнил, что продолжается приём документов для поступления в вузы Минобороны РФ в 2026 году и набор на военную службу по контракту. В Тюменской области единовременная выплата при заключении контракта остаётся одной из самых высоких в стране – 3 млн 400 тыс. рублей, она действует до 31 декабря 2025 года. С 1 декабря начался набор в войска беспилотных систем – новый род войск, сообщает администрация Ишима.