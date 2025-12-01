  • 16 декабря 202516.12.2025вторник
  • USD79,4495
    EUR93,2274
  • В Тюмени -14..-16 С 2 м/с ветер юго-западный

Ишим и Абатский округ выполнили план по осеннему призыву

Общество, 15:59 16 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

150 молодых жителей Ишима, Ишимского и Абатского муниципальных округов призваны на срочную службу осенью 2025 года. План выполнен, уточнил военный комиссар Владимир Лютов.

"Впервые для оповещения применялись электронные повестки, эта система показала свою работоспособность", - отметил военком.

Владимир Лютов напомнил, что продолжается приём документов для поступления в вузы Минобороны РФ в 2026 году и набор на военную службу по контракту. В Тюменской области единовременная выплата при заключении контракта остаётся одной из самых высоких в стране – 3 млн 400 тыс. рублей, она действует до 31 декабря 2025 года. С 1 декабря начался набор в войска беспилотных систем – новый род войск, сообщает администрация Ишима.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# военкомат , Ишим , Ишимский округ , служба по контракту

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:43 16.12.2025Тюменцы могут продемонстрировать свое мастерство на фестивале снежных фигур
16:32 16.12.2025Тюменская команда "Сибирские корсаки" стала лучшим спортивным клубом года
16:21 16.12.2025Предновогодний гуманитарный груз отправил бойцам тюменский фонд "Путёвка в жизнь"
15:59 16.12.2025Ишим и Абатский округ выполнили план по осеннему призыву

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора