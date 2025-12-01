  • 17 декабря 202517.12.2025среда
Обезопасить близких смогут пользователи Мах с помощью "Семейной защиты"

Общество, 15:58 17 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оградить детей, старших родственников и других членов семьи от мошенников, спама и нежелательного контента смогут пользователи мессенджера Мах с помощью набора настроек "Семейная защита", сообщает пресс-служба платформы.

Для установки режима и подключения к нему близких необходимо: убедиться, что абонент есть в контактах у пользователя, который будет подключен к режиму; зайти в раздел "Приватность" в профиле и выбрать раздел "Семейная защита"; нажать на кнопку "Создать защиту"; появившийся на экране шестизначный код отправить пользователю, которого необходимо подключить.

Владелец защиты может управлять настройками приватности участников — регулировать, кто может писать, звонить и добавлять в чаты пользователя, а также определять, какой контент он будет видеть.

Чтобы подключиться к "Семейной защите", потребуется: зайти в раздел "Приватность" в профиле; выбрать раздел "Семейная защита"; нажать на кнопку "Вступить по коду"; ввести код, который показал или прислал владелец "Семейной защиты". Код действителен в течение десяти минут и может быть использован только один раз. Создатель режима увидит в списке всех, кто присоединился.

