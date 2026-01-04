Опытные тюменские садоводы приступают к первым посевам в январе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К первым посевам приступают в январе опытные тюменские садоводы. В частности, они могут посеять цветочные культуры, такие как эустома, пеларгония, гвоздика Шабо, калибрахоа, бакопа, ампельная петуния и бегония, пишет "Тюменская область сегодня".

Также можно сеять землянику садовую: в первой половине месяца — крупноплодные сорта, во второй — мелкоплодные. Особенность этих растений — очень мелкие семена, поэтому посев должен быть поверхностным, без заглубления.

Тюменский садовод Нина Щербакова рекомендует обращать внимание на качество грунта. Нужен лёгкий, рыхлый субстрат с нейтральной кислотностью грунт, который обеспечит дыхание корневой системы и защитит от болезней.

Важно соблюдать температурный режим: семена должны прорастать при стабильных плюс 25 градусах. Нельзя допускать охлаждения снизу. Емкости с посевами лучше не передвигать.

Фитолампа обеспечит необходимую подсветку, без которой в это время года не обойтись. Досвечивание даст дружные всходы, предотвратит вытягивание растений и простимулирует развитие корневой системы.