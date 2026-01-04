Строительство школы на 60 мест продолжится в поселке Уватского округа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Уватском округе в 2026 году продолжится строительство школы в поселке Муген. В настоящее время завершен монтаж фундаментов, ведется кладка стен из кирпича, сообщает пресс-служба администрации Уватского округа.

"Учебное заведение рассчитано на 60 учебных мест и 30 мест дошкольного отделения. Всего в нем планируется разместить 13 учебных классов, две группы дошкольного отделения, универсальный спортивный зал, медицинский и пищевой блоки", - рассказал глава муниципалитета Вячеслав Елизаров.

Также масштабный ремонт продолжится в Доме культуры села Туртас. Часть работ уже выполнена. Это, прежде всего, демонтаж и замена кровли. В результате должно получиться полностью обновленное здание, с новым техническим оснащением и реквизитом.

"Также в наших приоритетах дальнейшее совершенствование системы ЖКХ Уватского округа, водо- и теплоснабжение, обновление котельных. В части развития округа связываем надежды с ростом туристического направления. В этом году нашу территорию посетило 32 тысячи человек, то есть интерес к Увату есть, поэтому будут появляться новые туристические объекты, которые станут дополнительной точкой притяжения для наших гостей", - добавил глава муниципалитета.

В частности идет разработка проектной документации на строительство парка "Этностойбище коренных малочисленных народов Севера", а бренд Уватского округа "Тайга приключений" активно используется местными предпринимателями. Его можно увидеть в торговых центрах, на сувенирной продукции и на упаковке локальных товаров.