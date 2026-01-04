Мемный, вязаный и творческий свопы организуют в тюменских экодомах в 2026 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Календарь свопов на 2026 год опубликовало Тюменское экологическое объединение. Акции стартуют в январе и продлятся до декабря. Желающие смогут найти для себя что-то новое, узнать об экологии и подарить ненужным товарам вторую жизнь, сообщают организаторы.

С 6 по 20 января состоится "Загадочный своп". Тюменцам предлагают обмениваться любыми вещами в закрытых упаковках.

Со 2 по 24 февраля состоится обмен материалами для творчества и рукоделия, а с 3 по 18 марта - своп бижутерии, шляп, очков и заколок.

С 1 по 15 апреля запланирован "Мемный своп" — всё, что вызывает улыбку, со 2 по 23 мая - "Весенний своп", предполагающий обмен комнатными растениями.

Со 2 по 30 июня тюменцам предлагают обменяться детскими игрушками, кроме мягких, в с 5 по 20 июля - кассетами, пластинками, открытками, игрушками, значками, монетами, журналами.

С 11 августа по 1 сентября своп посвятят тетрадкам, канцелярским принадлежностям и т.д. С 8 по 29 сентября будет организован "Вязаный своп" для любителей пряжи, крючков и спиц.

С 6 по 7 октября пройдет обмен пазлами и настольными играми, с 10 по 28 ноября - красивой посудой и предметами для сервировки стола, с 1 по 30 декабря - новогодними украшениями.

Вещи для обмена должны быть целыми и пригодными к дальнейшему использованию. Участие в свопах бесплатное. Возрастное ограничение: 0+