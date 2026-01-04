  • 4 января 20264.01.2026воскресенье
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Мемный, вязаный и творческий свопы организуют в тюменских экодомах в 2026 году

Общество, 11:02 04 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Календарь свопов на 2026 год опубликовало Тюменское экологическое объединение. Акции стартуют в январе и продлятся до декабря. Желающие смогут найти для себя что-то новое, узнать об экологии и подарить ненужным товарам вторую жизнь, сообщают организаторы.

С 6 по 20 января состоится "Загадочный своп". Тюменцам предлагают обмениваться любыми вещами в закрытых упаковках.

Со 2 по 24 февраля состоится обмен материалами для творчества и рукоделия, а с 3 по 18 марта - своп бижутерии, шляп, очков и заколок.

С 1 по 15 апреля запланирован "Мемный своп" — всё, что вызывает улыбку, со 2 по 23 мая - "Весенний своп", предполагающий обмен комнатными растениями.

Со 2 по 30 июня тюменцам предлагают обменяться детскими игрушками, кроме мягких, в с 5 по 20 июля - кассетами, пластинками, открытками, игрушками, значками, монетами, журналами.

С 11 августа по 1 сентября своп посвятят тетрадкам, канцелярским принадлежностям и т.д. С 8 по 29 сентября будет организован "Вязаный своп" для любителей пряжи, крючков и спиц.

С 6 по 7 октября пройдет обмен пазлами и настольными играми, с 10 по 28 ноября - красивой посудой и предметами для сервировки стола, с 1 по 30 декабря - новогодними украшениями.

Вещи для обмена должны быть целыми и пригодными к дальнейшему использованию. Участие в свопах бесплатное. Возрастное ограничение: 0+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# обмен , экодом

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:48 04.01.2026Тюменцы после праздников чаще перепродают косметику и парфюмерию
14:22 04.01.2026Персональная выставка Ольги Самосюк откроется во Дворце Наместника в Тобольске
13:56 04.01.2026В конкурсе на соискание премии "Индустрия" могут поучаствовать тюменцы
13:29 04.01.2026Тюменцы могут сохранить новогоднюю елку для высадки в открытый грунт

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора