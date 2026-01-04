  • 4 января 20264.01.2026воскресенье
Показательные выступления фигуристов пройдут на катках Тюмени 8 января

Общество, 15:19 04 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показательные выступления фигуристов состоятся на катках Тюмени 8 января. В день фигурного катания спортсмены покажут тюменцам и гостям города своё мастерство, сообщает администрация города.

Спортивные праздники пройдут на четырёх городских катках. "Улётный каток" (ул. Герцена, 63/1) ждет горожан с 12 часов, "Тюмень каток" (ул. Масловский Взвоз) – с 15 часов, "Сердце Тюмени – Комарово парк" (ул. Фармана Салманова, 2) – в 17 часов, "Сердце Тюмени" (ул. Уездная, 1) – в 19 часов.

С показательными номерами выступят команды спортивных школ "Прибой" и "Рубин". В программу входят также викторины для зрителей и бесплатные мастер-классы от инструкторов по фигурному катанию.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+

# катания , каток , фигурное катание

