Показательные выступления фигуристов пройдут на катках Тюмени 8 января
Показательные выступления фигуристов состоятся на катках Тюмени 8 января. В день фигурного катания спортсмены покажут тюменцам и гостям города своё мастерство, сообщает администрация города.
Спортивные праздники пройдут на четырёх городских катках. "Улётный каток" (ул. Герцена, 63/1) ждет горожан с 12 часов, "Тюмень каток" (ул. Масловский Взвоз) – с 15 часов, "Сердце Тюмени – Комарово парк" (ул. Фармана Салманова, 2) – в 17 часов, "Сердце Тюмени" (ул. Уездная, 1) – в 19 часов.
С показательными номерами выступят команды спортивных школ "Прибой" и "Рубин". В программу входят также викторины для зрителей и бесплатные мастер-классы от инструкторов по фигурному катанию.
Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+