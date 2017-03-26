Тюменским предприятиям предлагают перейти на электронную ветсертификацию

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Электронная ветсертификация действует в добровольном режиме в Тюменской области, через нее проходит примерно 3—5% от всего оборота продукции.

Как сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Николай Власов, Россельхознадзор собирается ввести в эксплуатацию в полном объеме систему электронной ветсертификации продукции 1 января 2019 года. Система позволит потребителю проследить путь мясо-молочной продукции от производителя до продавца.

С 1 января 2018 года предприятия должны осуществлять в обязательном порядке электронную ветсертификация на сырое молоко, с 1 января 2019 года — на готовую молочную продукцию. В случае невыполнения ЭВС первые полгода 2018 года предприятия будут получать предписания, затем — штрафы.

Напомним, что электронная ветсертификация продукции животноводства введена изменениями в закон "О ветеринарии", который был подписан президентом РФ 14 июля 2015 года. До 1 января 2018 года предусмотрен переходный период, в который можно сертифицировать продукцию как на бумажных носителях, так и в электронном виде.

Основная идея закона в том, чтобы оформлять электронные ветеринарные сертификаты могли не только государственные ветврачи, но и аттестованные частные ветеринары и представители производителей. Электронные сертификаты оформляются в федеральной системе ГИС "Меркурий", оператором которой определен Россельхознадзор, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области.