В автомобиле под Сургутом обнаружен убитый мужчина

sledcom.ru

Тело мужчины 1972 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружено в автомобиле на территории дачного кооператива СОТ "Летние Юрты" в Сургуте вечером 22 марта.

Сообщение об этом поступило в городской следственный отдел СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 (убийство), проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

Для оказания помощи следователям в раскрытии и расследовании данного убийства в Сургут выехали следователи-криминалисты аппарата следственного управления.

Всем, кто обладает информацией, имеющей значение для раскрытия этого преступления, просьба, обратиться в следственный отдел по Сургуту по адресу: ул. Островского, д. 47 или по телефону: (3462) 35-37-05, либо позвонить на телефон дежурной службы следственного управления: 8-950-502-74-52. Конфиденциальность гарантируется, сообщает региональное управление СК РФ.