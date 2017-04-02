Тюменский центр русской культуры готовится к Пасхе

pp.userapi.com

Концертом под открытым небом отметят праздник Пасхи жители тюменского микрорайона "Тура". Об этом рассказала в интервью обозревателю "Тюменской линии" руководитель центра русской культуры, депутат Тюменской городской думы Альбина Селезнева.

"В прошлом году праздник Пасхи у нас прошел просто замечательно. Жителей микрорайона, собравшихся в сквере Казачьи луга, под колокольный звон поздравил с праздником Светлого Христова Воскресенья священник храма во имя преподобного Серафима Саровского. Затем состоялся концерт наших творческих коллективов. В этом году готовим аналогичную пасхальную программу", - сообщила Альбина Селезнева.

По словам депутата, жители микрорайона "Тура" охотно откликаются на приглашение принять участие в праздничных гуляньях под открытым небом. Например, на праздник Масленицы в 2017 году собрались около 3 тыс. человек.

"На праздничных площадках мы всегда организуем торговлю. Предприниматели охотно идут навстречу. Кроме того, спонсоры помогают нам угостить людей бесплатным чаем с баранками. На Масленицу были бесплатные блины", - рассказала Альбина Селезнева.

Праздник Пасхи в микрорайоне "Тура" начнется в 12 часов 16 апреля.

Евгений Бабенко