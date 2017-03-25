В Тюмени пустуют более двухсот муниципальных квартир

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Вопрос пустующих квартир из муниципального фонда обсудили депутаты на заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Тюменской городской думы.

Депутат Валерий Роженцев поинтересовался у председателя Счетной палаты Владимира Казанцева о состоянии квартир и отметил, что неоднократно задавал вопросы о муниципальном жилье, в том числе главе города, но ответа не получил.

Владимир Казанцев пояснил, что в обязанности аудиторов не входит обследование квартир, поэтому говорить об их состоянии он не может, однако заметил, что многие квартиры не используются по назначению в течение длительного времени, иногда этот срок доходит до восьми лет.

"В Тюмени более двухсот муниципальных квартир не заселены. И это при наличии очереди в более чем полторы тысячи человек. Что это за квартиры, в каком они состоянии — мы, конечно, не обследовали. Это и не наша задача. Мы показали проблему. А что с ними делается и какие на них планы у администрации — ответ на эти вопросы было бы логично послушать на апрельском заседании думы", – сообщил депутатам председатель Счетной палаты.

Владимир Казанцев подчеркнул, что просроченная дебиторская задолженность за аренду муниципального жилья по соцнайму на начало 2016 года составила 1 млн 191,4 тыс. рублей.

При проверке эффективного использования и сохранности жилых помещений муниципального жилищного фонда Тюмени ревизоры обнаружили нарушения их учета в реестре муниципального имущества, несоответствие данных бюджетного учета муниципального имущества данным реестра, а также несогласованность бюджетного и реестрового учета с фактическими данными.

Были установлены эпизоды самоуправного вселения граждан в муниципальные жилые помещения без необходимых документов. Выявлен случай формального подхода в работе межведомственной комиссии по признанию помещения жилым либо непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Следует отметить, что, несмотря на систематический характер нарушений в реестровом учете муниципального имущества, в сравнении с 2015 годом отмечается снижение количества неправильно учтенных и неучтенных объектов, а также совершенствование структуры реестра муниципального имущества, способствующее улучшению как синтетического, так и аналитического учета. Большую часть нарушений устраняют в процессе проведения контрольных мероприятий.

Дарья Казакова