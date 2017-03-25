Адвоката из Тюмени обвиняют в многомиллионном мошенничестве

Фото следственного комитета РФ

Расследование уголовного дела в отношении адвоката и двух братьев-предпринимателей завершено в Тюменской области. Они обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере.

По версии следствия, с ноября 2014 года адвокат одной из тюменских коллегий вел защиту на предварительном следствии предпринимателя из Нижневартовска по факту уклонения от уплаты налогов. Во время встреч в марте 2015 года в Тюмени с другим адвокатом получил от последнего предложение, что в связи с наличием у него и его двух знакомых братьев-предпринимателей, проживающих в Москве, определенных связей с высокопоставленными должностными лицами различных правоохранительных органов за денежное вознаграждение в размере 40,5 млн рублей могут оказать предпринимателю из Нижневартовска содействие в прекращении уголовного дела.

С апреля 2015 года по конец июля 2015 года компаньон предпринимателя, обвиняемого в неуплате налогов, передал его адвокату 40,5 млн рублей. Последний передал 30 млн рублей своему коллеги для дальнейшего оказания содействия в прекращении уголовного дела. Однако адвокат и московские предприниматели, не имея в действительности реальной возможности оказать содействие в прекращении уголовного дела и не намереваясь совершать какие-либо действия, похитили 30 млн рублей.

В ходе следствия братья-предприниматели, признав вину в совершении преступления, возместили потерпевшему ущерб в сумме 20 миллионов рублей. На имущество адвоката судом наложен арест.

В отношении адвоката-посредника ранее уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием и активным способствованием раскрытию преступления органами предварительного следствия.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.