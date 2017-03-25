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Хоровую капеллу Тюменской филармонии возглавил Альберт Мишин

17:09 24 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
cultinfo.ru

На место художественного руководителя хоровой капеллы Тюменской филармонии назначен заслуженный артист Российской Федерации Альберт Мишин. Об этом сообщили в пресс-службе концертно-тетрального объединения региона.

Альберт Владимирович приехал в Тюмень из Вологды, где совсем недавно покинул пост руководителя мужского хора Вологодской областной филармонии. Коллектив неоднократно приезжал в Сибирь с гастролями, поэтому имя художественного руководителя знакомо тюменцам.

Как отметил директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов, перед новым художественным руководителем и исполнителями стоит немало задач: предстоит работа по повышению профессионального мастерства коллектива, по обновлению репертуара, ведется разработка сольных программ.

"В наших планах – представить слушателям как популярную музыку, так и программы академической направленности. Особое место в репертуаре филармонии займут совместные выступления хоровой капеллы и Тюменского филармонического оркестра. Таким образом, мы охватим кантатно-ораториальные жанры, сможем представить вокально-симфонические произведения", - рассказал он.

Первая встреча хоровой капеллы и Альберта Мишина состоится 27 марта, с этого дня начнется большая и планомерная работа. Активное участие Альберт Мишин примет в общегородских мероприятиях. Так, уже на будущей неделе он станет членом жюри на Областном конкурсе молодых дарований "Дебют 2017" (хоровое направление). Выступит руководителем большого сводного хора, который даст концерт в День славянской письменности и культуры 24 мая.

По словам Альберта Мишина, в предстоящем сезоне одним из значимых абонементов будет цикл концертов Тюменского филармонического оркестра и хоровой капеллы Тюменской филармонии. Он получил название "Искусство возвышать…". Среди концертов цикла такие монументальные произведения, как опера-оратория "Царь Эдип" Игоря Стравинского, поэма "Колокола" для солистов, хора и оркестра Сергея Рахманинова.

Ознакомиться с абонементами хоровой капеллы подробнее слушатели филармонии смогут на ярмарке абонементов, которая продлится три дня – 7,8 и 9 апреля (ул. Республики, 34, фойе первого этажа). В нынешнем году филармония предлагает скидки на абонементы от 25%.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.

Теги: музыка , Тюменская филармония , культура

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