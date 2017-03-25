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Тюменская область станет более благоустроенной и комфортной для проживания

16:33 24 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы администрации Тюмени

Региональные и муниципальные власти, общественники, руководители компаний-застройщиков и эксперты объединились для подготовки предложений по улучшению среды проживания в Тюменской области: соответствующий региональный комитет начал свою работу. Об этом шла речь на заседании президиума правительства под руководством губернатора Владимира Якушева. 

По словам заместителя главы региона Евгения Заболотного, основными направлениями работы комитета станут: благоустройство среды проживания, совершенствование нормативных актов, а также вся организационная работа. Планируется создание интернет-портала и распространение лучших практик благоустройства общественных и дворовых территорий по всей Тюменской области.

"В этом году в областном бюджете выделены средства на мероприятия по благоустройству и укреплению откосов правого и левого берегов реки Туры, а также площади 400-летия Тюмени. Четырнадцать муниципалитетов берут на себя обязательства по выделению средств для благоустройства парков, аллей, скверов, площадей, детских и спортивных площадок. В том числе в Тюмени предстоит масштабная реконструкция лесопарка Затюменский", - подчеркнул Евгений Заболотный

В текущем году запланировано благоустройство 65 дворов в девяти муниципальных образованиях региона. Проектный комитет планирует привлекать жителей в отборе этих дворов, обсуждении дизайн-проектов благоустройства и приеме выполненных работ. "Обратная связь с населением неплохо налажена в Тюмени, мы призываем другие муниципалитеты распространять этот опыт и на своих территориях", - добавил заместитель губернатора.

В течение года запланировано проведение отраслевой выставки и круглого стола по вопросам создания комфортной среды проживания, международного молодежного архитектурно-художественного фестиваля "Золотая АрхИдея", конкурсов среди застройщиков в номинациях: "Лучший архитектурный проект дома", "Лучший архитектурный проект офисного здания", "Лучший двор", "Лучший застроенный микрорайон", конкурса студенческих работ по благоустройству общественных и дворовых территорий. 

Напомним, в ноябре 2016 года во время оглашения послания "О положении дел в области"  региональному парламенту Владимир Якушев дал поручение сформировать проектный комитет с участием глав муниципалитетов. Основной задачей он назвал подготовку предложений по формированию комфортной среды проживания и связанной с этим дорожной карты. 

Теги: благоустройство , Евгений Заболотный , Владимир Якушев

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