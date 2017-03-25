Рубиновцы сыграют решающий матч игр плей-офф в Санкт-Петербурге

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Тюменский "Рубин" проведет седьмой матч четвертьфинала игр плей-офф Высшей хоккейной лиги со "СКА-Невой" в Санкт-Петербурге 25 марта, сообщила пресс-служба ХК "Рубин"

На поединок в Северную столицу сибиряки отправились в следующем составе 24 человек: вратари - Александр Хомутов и Денис Франскевич, защитники - Андрей Корабейников, Евгений Рыбницкий, Виталий Зотов, Иван Кузнецов, Ян Красовский, Алексей Ложкин, Егор Кутугин и Андрей Антонов, нападающие - Виталий Каменев, Дмитрий Клопов, Егор Попов, Денис Ячменёв, Михаил Потякин, Сергей Пайор, Артур Скородумов, Максим Зюзякин, Алексей Лешков, Константин Белов, Егор Иванов, Константин Майоров, Игорь Сафаралеев и Кирилл Шмурыгин.

После шести проведенных командами матчей в серии установилось равенство (3-3). Решающий субботний поединок на питерском льду начнётся в 19 часов по тюменскому времени.