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Рубиновцы сыграют решающий матч игр плей-офф в Санкт-Петербурге

10:01 25 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
www.hcrubin.ru

Тюменский "Рубин" проведет седьмой матч четвертьфинала игр плей-офф Высшей хоккейной лиги со "СКА-Невой" в Санкт-Петербурге 25 марта, сообщила пресс-служба ХК "Рубин"

На поединок в Северную столицу сибиряки отправились в следующем составе 24 человек: вратари - Александр Хомутов и Денис Франскевич, защитники - Андрей Корабейников, Евгений Рыбницкий, Виталий Зотов, Иван Кузнецов, Ян Красовский, Алексей Ложкин,  Егор Кутугин и Андрей Антонов, нападающие - Виталий Каменев, Дмитрий Клопов, Егор Попов, Денис Ячменёв, Михаил Потякин, Сергей Пайор, Артур Скородумов, Максим Зюзякин, Алексей Лешков, Константин Белов, Егор Иванов, Константин Майоров, Игорь Сафаралеев и Кирилл Шмурыгин.

После шести проведенных командами матчей в серии установилось равенство (3-3).  Решающий  субботний поединок  на питерском льду начнётся в 19 часов по тюменскому времени.

Теги: ХК Рубин , хоккей , Санкт-Петербург

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