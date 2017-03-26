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Владимир Якушев: тюменский биатлонист Евгений Гараничев показал отличный результат

14:44 26 марта 2017 | mobile | | print версия для печати

Чемпионат России по биатлону - важное событие для Уватского района. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, общаясь с журналистами после завершения мужской гонки преследования на дистанции 12,5 км.

"В Уватском районе хорошие биатлонные традиции. Жители района хорошо разбираются в этом виде спорта. Поэтому такой серьезный российский спортивный праздник очень важен для муниципалитета. Погода хорошая, настроение у болельщиков прекрасное. Я пообщался с организаторами и гостями соревнований. Никаких претензий нет", - сказал губернатор.

Напомним, чемпионом России в гонке преследования стал тюменский биатлонист Евгений Гараничев. Глава региона очень рад победе земляка.

"Мы помним, что Евгений Гараничев начинал выступать за Тюменскую область именно в Увате. Нынешний международный сезон у него не очень задался, особенно в начале. Конечно, победа в чемпионате России - хорошая концовка. Тем более, что спортсмен продемонстрировал замечательную форму, показал отличную стрельбу и прекрасный ход", - отметил Владимир Якушев.

Евгений Бабенко

Теги: чемпионат России по биатлону , Владимир Якушев , Евгений Гараничев , Уватский район , биатлон

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