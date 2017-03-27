Из-за халатности врачей в Челябинске погибла малышка

skoronovosti.ru

Уголовное дело по факту смерти месячной девочки возбуждено в Челябинской области.

Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, утром 20 февраля в больнице Калининского района областного центра обнаружено тело месячной девочки, доставленной в больницу накануне. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

По результатам доследственной проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности в следствии ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела следователем СК назначены и проводятся необходимые экспертные исследования, также будет дана уголовно-правовая оценка действиям медицинского персонала.

Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель следственного управления.