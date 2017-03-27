В Екатеринбурге задержали мужчину, пытавшегося зарезать падчерицу

sledcom.ru

Подозреваемый в покушении на убийство 8-летней девочки задержан в Свердловской области.

Утром 27 марта в результате комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска полиции, в районе ст. Шарташ в Екатеринбурге задержан Владимир Акулов 1988 года рождения, который с 22 марта находился в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней).

По версии следствия, указанный гражданин порезал 8-летнюю падчерицу ножом после чего скрылся.

Местные жители заметили раненную девочку на улице и своевременно вызвали для нее скорую помощь, благодаря этому жизнь ребенку удалось спасти. Сейчас она находится в больнице, состояние ее здоровья расценивается как удовлетворительное.

По имеющимся сведениям, после того, как злоумышленник скрылся с территории Белоярского района, он переместился в Екатеринбург, где обосновался вблизи железнодорожной ст. Шарташ, примкнув к лицам без определенного места жительства, сообщает региональное следственное управление СК России.

После задержания мужчину доставили в г. Заречный для проведения необходимых следственных действий. Сейчас он задержан в процессуальном порядке, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. О мотивах совершенного преступления мужчина пока ничего не поясняет, ссылаясь на то, что тогда он находился в состоянии опьянения.

По делу назначен комплекс судебных экспертиз (судебно-медицинская, генетическая, биологическая и дактилоскопическая). В момент задержания у злоумышленника был изъят нож, которым, предположительно, и было совершено преступление. Расследование уголовного дела продолжается.

Необходимо отметить, что наряду с выяснением всех деталей совершенного преступления, следователем СКР будут также тщательно устанавливаться все причины и условия, способствовавшие данному происшествию. По итогам этой работы будут предприняты необходимые меры профилактического характера для недопущения подобных вопиющих инцидентов впредь.