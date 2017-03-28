Охотников призывают активнее пользоваться электронными госуслугами

Фото ИА "Тюменская линия"

Пользоваться услугами многофункциональных центров и электронными госуслугами призвал тюменских охотников заместитель начальника Госохотуправления Тюменской области Алексей Охрименко на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Возможность направлять заявления на получение госуслуг в электронном виде реализована в отношении пяти услуг, три из них - выдача охотничьих билетов, распределение и выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Необходимое количество посещений управления таким образом сводится к минимуму, а в отношении распределения разрешений и вовсе отсутствует. Это во многом упрощает ряд задач и работу управления. Людям это удобнее, они избегают очередей", - пояснил он.

Алексей Охрименко заострил внимание на том, что электронным документооборотом и услугами МФЦ, к сожалению, пользуются очень мало охотников.

"Хочу призвать охотников пользоваться услугами многофункциональных центров, их много по городу и в районах они есть. Мы выдаем разрешения в управлении, но уже не в том объеме, дозированно, а со временем прекратим это делать. Это для сведения. Люди, видимо, привыкли по старинке прийти, постоять в очереди, поболтать. Среди них много взрослых людей, которые побаиваются компьютера, но это они зря", - уверен он.

Дарья Казакова