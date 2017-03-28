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Уватский район почти на треть увеличил бюджет

15:10 28 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

На инвестиционной карте региона Уватский район выглядит неплохо. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"На территории Уватского района активно развиваются нефтедобыча, а также обслуживающий нефтяников малый и средний бизнес. Результаты неплохие - доходы районного бюджета увеличились почти на 30 процентов. Ни один муниципалитет региона такими цифрами похвастаться не может", - отметил Владимир Якушев.

Отметим, что в 2015 году в Уватском районе было добыто 11,9 млн тонн нефти, в 2016 году - 12,5 млн тонн, за январь 2017 года – 1,1 млн тонн. При этом в 2008 году добыто менее 1,4 млн тонн. Компания "Роснефть" последовательно реализует Уватский проект. В 2016 году введены в эксплуатацию 87 новых скважин на месторождениях, что на 19% превышает показатель 2015 года.

На динамику добычи оказал влияние запуск в эксплуатацию новых месторождений. На введенном в 2016 году Западно-Эпасском месторождении, за неполный 2016 год добыто более 500 тыс. тонн нефти. В 2017 году компания "Роснефть" планирует ввести в эксплуатацию Северо-Тямкинское, Северо-Тамаргинское и Косухинское месторождения. Кроме того, в 2016 году состоялся ввод Южно-Нюрымского месторождения, давшего старт добычи нефти в регионе компанией "Сургутнефтегаз".

По словам губернатора, важно, чтобы формирующиеся вокруг уватского нефтегазового комплекса сервисные, строительные и транспортные предприятия принимали максимально активное участие в развитии экономики муниципалитета.

"Предприятие может работать на уватской земле, а зарплату его сотрудники получают в других муниципалитетах, или даже в другом регионе. Там же платят налоги. Сегодня для этого существуют вполне легальные возможности. Мы считаем, что над этой проблемой нужно поработать. Тогда доходы муниципального бюджета подрастут", - сказал он.

Финансовая самодостаточность муниципалитетов, увеличение налогооблагаемой базы позволят им быть более самостоятельными в решении проблем, волнующих жителей, добавил Владимир Якушев.

"Можно будет не обращаться за поддержкой к областным властям, а своими силами реконструировать социальные объекты, заниматься благоустройством, строительством и ремонтом дорог. Именно к этому мы сегодня стремимся. Руководство Уватского района активно работает в данном направлении, и результаты не заставляют себя ждать", - подчеркнул губернатор.

Напомним, основными итогами рабочей поездки Владимира Якушева в Уватский район стали решения о строительстве в райцентре школы на 500 мест и современных канализационно-очистных сооружений.

Также были удовлетворены заявки района на приобретение медицинского оборудования для районной больницы. Принято решение о строительстве блочной котельной около больницы в Туртасе взамен старой, к тому же находящейся в отдалении. Это позволит сэкономить на эксплуатации до 3 млн рублей в год. В поселке Белый Яр будет достроен водопровод, построят технологические проезды к участкам, выделенным под жилищное строительство в Туртасе.

Евгений Бабенко

Теги: нефтесервис , Уватский район , нефтедобыча , Уватский проект , инвестиции , Роснефть , инвестиционный климат , Владимир Якушев , Сургутнефтегаз

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