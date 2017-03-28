Уватский район почти на треть увеличил бюджет

admtyumen.ru

На инвестиционной карте региона Уватский район выглядит неплохо. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"На территории Уватского района активно развиваются нефтедобыча, а также обслуживающий нефтяников малый и средний бизнес. Результаты неплохие - доходы районного бюджета увеличились почти на 30 процентов. Ни один муниципалитет региона такими цифрами похвастаться не может", - отметил Владимир Якушев.

Отметим, что в 2015 году в Уватском районе было добыто 11,9 млн тонн нефти, в 2016 году - 12,5 млн тонн, за январь 2017 года – 1,1 млн тонн. При этом в 2008 году добыто менее 1,4 млн тонн. Компания "Роснефть" последовательно реализует Уватский проект. В 2016 году введены в эксплуатацию 87 новых скважин на месторождениях, что на 19% превышает показатель 2015 года.

На динамику добычи оказал влияние запуск в эксплуатацию новых месторождений. На введенном в 2016 году Западно-Эпасском месторождении, за неполный 2016 год добыто более 500 тыс. тонн нефти. В 2017 году компания "Роснефть" планирует ввести в эксплуатацию Северо-Тямкинское, Северо-Тамаргинское и Косухинское месторождения. Кроме того, в 2016 году состоялся ввод Южно-Нюрымского месторождения, давшего старт добычи нефти в регионе компанией "Сургутнефтегаз".

По словам губернатора, важно, чтобы формирующиеся вокруг уватского нефтегазового комплекса сервисные, строительные и транспортные предприятия принимали максимально активное участие в развитии экономики муниципалитета.

"Предприятие может работать на уватской земле, а зарплату его сотрудники получают в других муниципалитетах, или даже в другом регионе. Там же платят налоги. Сегодня для этого существуют вполне легальные возможности. Мы считаем, что над этой проблемой нужно поработать. Тогда доходы муниципального бюджета подрастут", - сказал он.

Финансовая самодостаточность муниципалитетов, увеличение налогооблагаемой базы позволят им быть более самостоятельными в решении проблем, волнующих жителей, добавил Владимир Якушев.

"Можно будет не обращаться за поддержкой к областным властям, а своими силами реконструировать социальные объекты, заниматься благоустройством, строительством и ремонтом дорог. Именно к этому мы сегодня стремимся. Руководство Уватского района активно работает в данном направлении, и результаты не заставляют себя ждать", - подчеркнул губернатор.

Напомним, основными итогами рабочей поездки Владимира Якушева в Уватский район стали решения о строительстве в райцентре школы на 500 мест и современных канализационно-очистных сооружений.

Также были удовлетворены заявки района на приобретение медицинского оборудования для районной больницы. Принято решение о строительстве блочной котельной около больницы в Туртасе взамен старой, к тому же находящейся в отдалении. Это позволит сэкономить на эксплуатации до 3 млн рублей в год. В поселке Белый Яр будет достроен водопровод, построят технологические проезды к участкам, выделенным под жилищное строительство в Туртасе.

Евгений Бабенко